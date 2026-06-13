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انفجار در حوالی جزیره قشم و سیریک

صداهایی که بامداد امروز در حوالی قشم و سیریک شنیده شد، ناشی از شلیک هشدار در دریا بوده و منطقه قشم و سیریک هیچ گونه اصابتی نداشته است.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۳۰
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انفجار در حوالی جزیره قشم و سیریک

بامداد امروز شنبه صدای چند انفجار در مناطق ساحلی سیریک و جزیره قشم شنیده شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، یک منبع آگاه در استانداری هرمزگان ضمن رد هرگونه درگیری یا حادثه در این مناطق، ماهیت این صداها را روشن کرد.

این منبع آگاه تأکید کرد: صداهای شنیده شده مربوط به شلیک هشدار در دریا بوده است و تاکنون در منطقه قشم و سیریک هیچگونه اصابت یا خسارتی گزارش نشده و وضعیت منطقه کاملاً عادی و تحت کنترل است.

بر اساس این گزارش، با توجه به حساسیت تردد شناورها در آب‌های تنگه هرمز، نیروهای نظامی مستقر در منطقه گاهی اقدام به شلیک هشدار برای هدایت یا هشدار به شناورهای متخلف می‌کنند که این شلیک‌ها می‌تواند تا فواصل دور در مناطق ساحلی شنیده شود.

استانداری هرمزگان ضمن تأکید بر آرامش شهروندان، از مردم خواست به شایعات توجه نکرده و اخبار را تنها از منابع رسمی پیگیری کنند.
 

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