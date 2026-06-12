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کد خبر: ۱۳۷۸۶۴۸
بازدید: ۷۵۴۶

عکس: جشنواره نبرد گوجه‌فرنگی

شانزدهمین دوره جشنواره نبرد گوجه‌فرنگی موسوم به «توماتینا» در شهر سوتامارشان کلمبیا برگزار شد. این رویداد سه‌روزه به مناسبت پایان فصل برداشت برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن گوجه‌فرنگی‌های رسیده و حتی فاسد را به سوی یکدیگر پرتاب می‌کنند. این جشنواره از «لا توماتینا»ی مشهور اسپانیا الهام گرفته است.

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برچسب‌ها:
تک عکس جشنواره گوجه فرنگی توماتینا کلمبیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.