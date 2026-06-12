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کد خبر: ۱۳۷۸۶۴۵
بازدید: ۱۹۸۸

عکس: هفته‌ای در حیات‌وحش

در این گزارش، گزیده‌ای از بهترین عکس‌های حیات‌وحش این هفته از نقاط مختلف جهان گردآوری شده است.

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برچسب‌ها:
عکس مستند حیات وحش جهان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.