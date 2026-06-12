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کد خبر: ۱۳۷۸۵۹۱
بازدید: ۳۷۴۷

عکس: سنتی که جاده‌ها را رنگین می‌کند

هنر «نقاشی کامیون» که در کشورهای جنوب آسیا رواج دارد و پیشینه آن به دهه ۱۹۲۰ بازمی‌گردد، در پاکستان به صنعتی بزرگ تبدیل شده و برای ده‌ها هزار نفر منبع درآمد است؛ هنری که جاده‌ها را به گالری‌های روباز بدل کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل نقاشی کامیون جنوب آسیا پاکستان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.