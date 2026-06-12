عکس: مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶
جام جهانی ۲۰۲۶ از امشب با دیدار تیمهای ملی مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه تاریخی آزتکای مکزیکوسیتی رسماً آغاز میشود؛ رقابتهایی که برای نخستین بار با میزبانی مشترک سه کشور مکزیک، آمریکا و کانادا و با حضور ۴۸ تیم برگزار شده و عنوان بزرگترین دوره تاریخ جام جهانی را به خود اختصاص داده است. پیش از نخستین مسابقه، ورزشگاه آزتکا میزبان مراسم افتتاحیه باشکوهی با حضور هنرمندان و چهرههای سرشناس خواهد بود تا جشن جهانی فوتبال رسماً آغاز شود. در این میان، تیم ملی ایران نیز به عنوان یکی از نمایندگان آسیا در این دوره حضور دارد و میلیونها هوادار ایرانی امیدوارند ملیپوشان کشورمان در نخستین جام جهانی ۴۸ تیمی، عملکردی درخشان و تاریخی از خود به نمایش بگذارند. اکنون نگاه فوتبالدوستان جهان به مکزیکوسیتی دوخته شده است؛ جایی که با سوت آغاز دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی، تب جام جهانی ۲۰۲۶ رسماً سراسر جهان را فرا خواهد گرفت.