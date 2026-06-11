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جوان‌ترین بازیکنان جام جهانی ۲۰۲۶

ژیلبرتو مورا، هافبک مکزیک با ۱۷ سال و ۲۴۰ روز سن، جوان‌ترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ است.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۳۳
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2348 بازدید
جوان‌ترین بازیکنان جام جهانی ۲۰۲۶



به گزارش تابناک؛  ژیلبرتو مورا، هافبک مکزیک با ۱۷ سال و ۲۴۰ روز سن، جوان‌ترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ است.

کورد نورمن وایت‌ساید، بازیکن ایرلند شمالی در این جام هم شکسته نخواهد شد. او با ۱۷ سال و ۴۱ روز سن، در جام ۱۹۸۲ مقابل یوگوسلاوی به میدان رفت.

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