



به گزارش تابناک؛ ژیلبرتو مورا، هافبک مکزیک با ۱۷ سال و ۲۴۰ روز سن، جوان‌ترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ است.



کورد نورمن وایت‌ساید، بازیکن ایرلند شمالی در این جام هم شکسته نخواهد شد. او با ۱۷ سال و ۴۱ روز سن، در جام ۱۹۸۲ مقابل یوگوسلاوی به میدان رفت.