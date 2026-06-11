این سفر در پاسخ به دعوت رسمی دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا انجام می‌گیرد.





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «ابو محمد الجولانی»، رئیس خودخوانده حکومت سوریه دوشنبه هفته آینده در سفری راهی پایتخت آمریکا می‌شود.



این سفر در پاسخ به دعوت رسمی دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا انجام می‌گیرد.