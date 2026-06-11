جولانی به دیدار ترامپ میرود
این سفر در پاسخ به دعوت رسمی دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا انجام میگیرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۹۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «ابو محمد الجولانی»، رئیس خودخوانده حکومت سوریه دوشنبه هفته آینده در سفری راهی پایتخت آمریکا میشود.
این سفر در پاسخ به دعوت رسمی دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا انجام میگیرد.
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