عکس: سیالکوت؛ مهد توپ فوتبال
شهر سیالکوت پاکستان که تولید ۷۰ درصد توپهای فوتبال جهان را در انحصار دارد، بار دیگر مسئولیت ساخت توپهای جام جهانی ۲۰۲۶ را بر عهده گرفت. این شهر که از سال ۱۹۸۲ تا به امروز تأمینکننده اصلی توپهای جام جهانی بوده، اکنون با تولید مدل Trionda، بزرگترین حجم سفارش تاریخ خود را برای میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک آماده میکند
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برچسبها:تک عکس سیالکوت توپهای جام جهانی ۲۰۲۶ پاکستان
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