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کد خبر: ۱۳۷۸۳۹۳
بازدید: ۱۷۰۹

عکس: عملیات مهار حریق در شهر ری

در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده چهارشنبه ۲۰ خرداد ساعت ۱۹:۴۴ در یک انبار ۲۰۰۰ متری واقع در خیابان ری، بالاتر از میدان قیام، نیروهای آتش‌نشانی وارد عملیات مهار حریق شدند. ۸ ایستگاه آتش نشانی به همراه خودروهای پشتیبانی به محل اعزام شده‌اند. بیشترین کالایی که در این انبار دچار حریق شده فرش بوده است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری آتش سوزی انبار آتشنشانی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.