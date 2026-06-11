عکس: عملیات مهار حریق در شهر ری
در پی وقوع آتشسوزی گسترده چهارشنبه ۲۰ خرداد ساعت ۱۹:۴۴ در یک انبار ۲۰۰۰ متری واقع در خیابان ری، بالاتر از میدان قیام، نیروهای آتشنشانی وارد عملیات مهار حریق شدند. ۸ ایستگاه آتش نشانی به همراه خودروهای پشتیبانی به محل اعزام شدهاند. بیشترین کالایی که در این انبار دچار حریق شده فرش بوده است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.