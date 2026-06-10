یک بام و دو هوای آمریکا
در حالی که دونالد ترامپ در آخرین پست خود بار دیگر به تهدید ایران روی آورده و گفته که در حال بررسی گزینههای نظامی علیه ایران است، فاکس نیوز مدعی شده که مذاکرات با ایران علیرغم این تهدیدات، همچنان ادامه دارد.
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ از یک سو در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز از احتمال از سرگیری حمله علیه ایران و افزایش احتمال حمله به زیرساختهای ایران خبر میدهد و از سوی دیگر برخی مقامات کاخ سفید در گفتوگو با همین رسانه، تأکید میکنند که مذاکرات با تهران ادامه دارد.
این اخبار در شرایطی منتشر میشود که ساعاتی پیش، ترامپ با لحنی بسیار تهدیدآمیز ایران را به خاطر «طولانی شدن دستیابی به توافق» به باد انتقاد گرفت و این کشور را تهدید کرد که باید «بهای (این اقدامات خود) را بپردازد.»
همزمان با تهدیدات ترامپ، هیئتی قطری نیز به تهران سفر کرده تا به گفته رسانههای غربی، به کاهش اختلافات در مسیر مذاکرات کمک کند.
ایران همواره تأکید کرده که از دیپلماسی استقبال میکند، اما برای هرگونه جنگ دوباره آماده است و هر گونه تعرضی را با تمام توان پاسخ خواهد داد.
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