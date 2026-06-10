لیکود از نتانیاهو حمایت قاطع کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حزب حاکم لیکود به گمانه‌زنی‌ها درباره آینده سیاسی «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر پایان داد و رسماً اعلام کرد که او ریاست حزب را بر عهده خواهد داشت و در انتخابات پارلمانی آینده نامزد خواهد شد.

این امر، به تردید‌ها و حدس‌وگمان‌هایی که اخیراً درباره احتمال کناره‌گیری یا بازنشستگی او از فعالیت سیاسی پس از فعالیت‌های متمادی در این عرصه و جنایت‌هایش مطرح شده بود، پایان داد.

این موضع حزب لیکود در پاسخ مستقیم به اظهارات علنی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با رسانه‌های آمریکایی مطرح شد؛ اظهاراتی که در آن به‌طور علنی درباره تمایل یا توانایی نتانیاهو برای ادامه حضور در عرصه سیاسی ابراز تردید کرده بود.

اخیرا ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم اشغالگر با بیان اینکه «بنیامین نتانیاهو ما را به سمت شکست مطلق در لبنان می‌برد» گفت: هیچ نشانه‌ای از فروپاشی حزب‌الله دیده نمی‌شود. وی هرگونه پیشرفت را در گرو «برکناری نتانیاهو از قدرت» دانست.

پیشتر خبرنگار معاریو اعلام کرد، محدودیت‌هایی که دونالد ترامپ بر اسرائیل اعمال کرده، بر عملکرد بنیامین نتانیاهو تأثیر گذاشته است که به نظر می‌رسد «قادر به مدیریت اوضاع نیست» و شبیه «اردک لنگ، ضعیف و خسته» است که قادر به گفتن «نه» به ترامپ نیست.

همچنین نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی در واکنش به تصمیم نخست‌وزیر این رژیم برای لغو حملات به بیروت گفت که کابینه نتانیاهو کنترل حاکمیت اسرائیل را از دست داده است.

گادی آیزنکوت، رئیس اسبق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، به بنیامین نتانیاهو حمله کرده و گفته بود او تسلیم دونالد ترامپ شده است.

آیزنکوت در این خصوص گفت: پذیرش درخواست دونالد ترامپ، برای آتش‌بس در لبنان، به منزله تسلیم شدن است. هیچ نخست‌وزیری در اسرائیل، تا به حال چنین درخواستی برای تسلیم شدن را نپذیرفته و این مسئله کاملاً غیرقابل‌قبول است.