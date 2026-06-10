کشف ۱۶۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در میناب
فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف سه عدد مشک ماری حاوی ۱۶۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۶۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرهنگ سید داود میرعالی، فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: مرزبانان شجاع پایگاه دریابانی میناب پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت به وسیله مشکهای ماری جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی اضافه کرد: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با رها کردن محمولههای سوختی از محل متواری شدند.
فرمانده دریابانی میناب، تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف سه عدد محفظه پلاستیکی موسوم به مشک ماری حاوی ۱۶۳ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند که بنابر اعلام نظر کارشناسان ارزش این محموله را ۳۰۸ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال برآورد شده است.
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