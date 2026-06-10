سپاه پاسداران: پاسخ سنگینی به حملات آمریکا میدهیم
روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه اعلام کرد تا لحظات آینده پاسخ سنگین به اقدامات خصمانه دشمن داده خواهد شد.
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه اعلام کرد تا لحظات آینده پاسخ سنگین به اقدامات خصمانه دشمن داده خواهد شد.
همچنین، نایا نزدیک به گروه های مقاومت به نقل از یک منبع نظامی هم اعلام کرد: ایران که اکنون یکی از قدرتهای بزرگ جهان به شمار میرود، به آمریکا ــ قدرتمندترین کشور جهان ــ پاسخ خواهد داد و بار دیگر آمریکا را تحقیر خواهد کرد؛ همانگونه که پیشتر آن را تحقیر کرد و معادله بیروت ـ اسرائیل را تحمیل نمود.
خواهیم دید چه کسی رحم نخواهد کرد.
به مردم کشورهای مسلمان در غرب آسیا که در نزدیکی پایگاهها یا محل استقرار نیروهای آمریکایی زندگی میکنند، توصیه میکنیم فوراً از این مناطق فاصله بگیرند و دستکم ۱۰ کیلومتر از آنها دور شوند.
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