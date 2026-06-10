حمله هوایی مجدد اسرائیل به منطقه ضاحبه در بیروت

برخی منابع از وقوع انفجارهایی در ضاحیه جنوبی بیروت و سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از حملات تجاوزکارانه آمریکا به جنوب ایران، برای حمله به پایتخت لبنان خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ همزمان با تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران و لبنان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو درباره پاسخ آمریکا به ایران درخصوص سقوط بالگرد آپاچی آمریکا در دریای عمان گفت و گو کردند.

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی افزود که ترامپ در گفت و گوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، وی را در جریان جزئیات حمله اخیر آمریکا به ایران قرار داد.

پیشتر فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکای در منطقه خاورمیانه موسوم به سنتکام اعلام کرد که آمریکا حملات علیه ایران را آغاز کرده‌ است.