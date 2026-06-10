حمله هوایی مجدد اسرائیل به منطقه ضاحبه در بیروت
برخی منابع از وقوع انفجارهایی در ضاحیه جنوبی بیروت و سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از حملات تجاوزکارانه آمریکا به جنوب ایران، برای حمله به پایتخت لبنان خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۱۲| |
2245 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ همزمان با تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران و لبنان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو درباره پاسخ آمریکا به ایران درخصوص سقوط بالگرد آپاچی آمریکا در دریای عمان گفت و گو کردند.
شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی افزود که ترامپ در گفت و گوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، وی را در جریان جزئیات حمله اخیر آمریکا به ایران قرار داد.
پیشتر فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکای در منطقه خاورمیانه موسوم به سنتکام اعلام کرد که آمریکا حملات علیه ایران را آغاز کرده است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟