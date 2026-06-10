وقوع ۶ انفجار در قشم در پی حملات آمریکا

به گزارش تابناک به نقل ا ز خبرنگار صداو سیما در قشم، دقایقی پیش یک مکان در قشم مورد حمله قرار گرفته است.به گفته یک منبع آگاه ۶ صدای انفجار در قشم شنیده شده که بر اثر پرتابه های دشمن بوده است.ظاهراً این پرتابه ها از جنگنده شیلک شده است.