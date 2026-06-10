سوت
تهدید وزیر ورزش: اگر در جام جهانی پرچم یا شعاری ببینیم...
احمد دنیامالی وزیر ورزش درباره بازیهای ایران در جام جهانی 2026 هشدار داد: «اگر پرچم یا شعاری ببینیم مسابقه را متوقف میکنیم... خیلی از کشورها با میزبانی آمریکا مشکل دارند... باید با ما با احترام برخورد کنند، مگر میشود سرپرست کنار تیم نباشد! برخی رفتار فیفا درست نیست! به ما و مصریها اطمینان دادند مشکلی پیش نمیآید.» بر اساس مقررات جدید فیفا در صورتی که تیمی بازی را در جام جهانی متوقف کند، داور درجا تیم رقیب را سه بر صفر برنده اعلام میکند.
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برچسبها:سوت جام جهانی آمریکا ویدیو جام جهانی 2026 پرچم ایران شعار تیم ملی فوتبال احمد دنیامالی تیم ملی فوتبال ایران
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چرا با این شرایط میرید اونجا نرید بهتره ، شماها که در حد جام جهانی نیستید.
تابناک ایرانیه یا امریکاپی؟
بر اساس مقررات جدید فیفا در صورتی که تیمی بازی را در جام جهانی متوقف کند، داور درجا تیم رقیب را سه بر صفر برنده اعلام میکند.
بر اساس مقررات جدید فیفا در صورتی که تیمی بازی را در جام جهانی متوقف کند، داور درجا تیم رقیب را سه بر صفر برنده اعلام میکند.