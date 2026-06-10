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کد خبر:۱۳۷۸۱۰۲
کد خبر:۱۳۷۸۱۰۲
2667 بازدید
نظرات: ۴
سوت

تهدید وزیر ورزش: اگر در جام جهانی پرچم یا شعاری ببینیم...

احمد دنیامالی وزیر ورزش درباره بازیهای ایران در جام جهانی 2026 هشدار داد: «اگر پرچم یا شعاری ببینیم مسابقه را متوقف می‌کنیم... خیلی از کشور‌ها با میزبانی آمریکا مشکل دارند... باید با ما با احترام برخورد کنند، مگر می‌شود سرپرست کنار تیم نباشد! برخی رفتار فیفا درست نیست! به ما و مصری‌ها اطمینان دادند مشکلی پیش نمی‌آید.» بر اساس مقررات جدید فیفا در صورتی که تیمی بازی را در جام جهانی متوقف کند، داور درجا تیم رقیب را سه بر صفر برنده اعلام می‌کند.
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برچسب‌ها:
سوت جام جهانی آمریکا ویدیو جام جهانی 2026 پرچم ایران شعار تیم ملی فوتبال احمد دنیامالی تیم ملی فوتبال ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
19
پاسخ
چرا با این شرایط میرید اونجا نرید بهتره ، شماها که در حد جام جهانی نیستید.
خادمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
8
پاسخ
تابناک ایرانیه یا امریکاپی؟
بر اساس مقررات جدید فیفا در صورتی که تیمی بازی را در جام جهانی متوقف کند، داور درجا تیم رقیب را سه بر صفر برنده اعلام می‌کند.
مجید
|
Germany
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
6
پاسخ
ببینیم چه میشودآقای وزیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
3
پاسخ
۱۰۰ هیچ هم که اعلام کنند، بر اساس اصول عزت باید برگردند.
فوتبال سیاسی.
خاک بر سر فیفا که جام را به جنگ طلب ترین کشور دنیا داد.
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