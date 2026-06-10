به گزارش تابناک، سد منجیل که تابستان پارسال در حال خشک شدن کامل بود، به لطف بارش‌های فوق‌العاده در سرشاخه‌های رود قزل اوزن کاملاً پُر شده و اکنون ۱۰۴۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارد، این میزان به معنی ۱۰۲ درصد بیشتر از پارسال همین موقع است.، این سد نقش حیاتی در تامین آب شرب و کشاورزی استان گیلان و قزوین دارد.