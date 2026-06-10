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عکس ماهواره‌ای: افزایش ۱۰۲ درصدی آب سد منجیل!

سد منجیل که تابستان پارسال داشت کامل خشک میشد به لطف بارش‌های فوق‌العاده تو سرشاخه‌های رود قزل اوزن کاملاً پُر شده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۹۹
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3194 بازدید
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عکس ماهواره‌ای: افزایش ۱۰۲ درصدی آب سد منجیل!

به گزارش تابناک،  سد منجیل که تابستان پارسال در حال خشک شدن کامل بود، به لطف بارش‌های فوق‌العاده در سرشاخه‌های رود قزل اوزن کاملاً پُر شده و اکنون ۱۰۴۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارد، این میزان به معنی ۱۰۲ درصد بیشتر از پارسال همین موقع است.، این سد نقش حیاتی در تامین آب شرب و کشاورزی استان گیلان و قزوین دارد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حق گو
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
1
پاسخ
لطفا تابی درست بنویس:یک میلیون و چهل متر مکعب.یا کامل عدد بنویس یا کامل حروف.چیزی که الان نوشتی اشتباه است.
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