عکس ماهوارهای: افزایش ۱۰۲ درصدی آب سد منجیل!
سد منجیل که تابستان پارسال داشت کامل خشک میشد به لطف بارشهای فوقالعاده تو سرشاخههای رود قزل اوزن کاملاً پُر شده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۹۹| |
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به گزارش تابناک، سد منجیل که تابستان پارسال در حال خشک شدن کامل بود، به لطف بارشهای فوقالعاده در سرشاخههای رود قزل اوزن کاملاً پُر شده و اکنون ۱۰۴۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارد، این میزان به معنی ۱۰۲ درصد بیشتر از پارسال همین موقع است.، این سد نقش حیاتی در تامین آب شرب و کشاورزی استان گیلان و قزوین دارد.
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