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جزئیات تازه از سرنگونی بالگرد آمریکایی در خلیج فارس

سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که پهپاد «شاهد» ایرانی بالگرد آپاچی آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۹۳
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3535 بازدید
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۴
جزئیات تازه از سرنگونی بالگرد آمریکایی در خلیج فارس

به گزارش تابناک به نقل از مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آگاه ادعا کرد که یک فروند پهپاد «شاهد» ایرانی با یک بالگرد نظامی آمریکایی برخورد کرده است.

این رسانه تا کنون به جزئیات بیشتری درباره این حادثه را رسانه ای نکرد.

این در حالی است که ترامپ دقایقی پیش ادعا کرد: همین الان ارتش بزرگ ما به من اطلاع داد که دیشب ایرانی‌ ها یکی از بالگردهای آپاچی بسیار پیشرفته ما را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند.

 

از سوی دیگر، وبگاه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی در همین باره ادعا کرد: تحقیقات به این نتیجه رسیده است که یک پهپاد ایرانی با بالگرد آمریکایی برخورد کرده و باعث سقوط آن شده است. تحقیقات هنوز مشخص نکرده است که آیا برخورد پهپاد ایرانی با بالگرد آمریکایی عمدی بوده است یا خیر.

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آمریکا بالگرد آپاچی بالگرد آمریکایی خلیج فارس تنگه هرمز پهپاد پهپاد ایرانی پهپاد شاهد 191
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
8
پاسخ
بی شرف ها ناوی که در راه برگشت و غیر مسلح بود را در آبهای سرزمینی کشور دیگر دوبار به قصد نابوی تمام سرنشین هایش مورد حمله قرار دادند حالا می گویند هلیکوپتر آنها به عمد برفراز تنگه هرمز مورد هدف قرار گرفته !!!. باز هم اگر پایتان را از گلیمتان درازتر کنید آن را هم قطع می کنیم. ان شاءالله ناوهایتان بر بستر خلیج فارس سجده کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
6
پاسخ
به تقاص خون شهدا هر چقدر میتونید بزنید تا گورشونو گم کنن و برن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
3
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
5
پاسخ
بالگردی که با پهباد سقوط میکنه گشت چیو میزده ؟! 🤣 امنیت خودشو یکی باید تامین کنه ، گشت زنی!!!!!!!
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