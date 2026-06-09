عکس: خسارات زلزله ۷.۸ ریشتری در فیلیپین
در پی وقوع زمینلرزهای قدرتمند در منطقه میندانائو فیلیپین، دستکم ۳۲ نفر جان باخته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند. این زلزله که بزرگی آن ۷.۸ ریشتر اعلام شده، موجب صدور هشدار سونامی در برخی مناطق اطراف نیز شده است.
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برچسبها:عکس بین الملل فیلیپین زلزله سونامی
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