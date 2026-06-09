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افزایش ۶۸ درصدی بارندگی‌ها در کشور + جدول

میزان بارندگی‌ها در سال آبی جاری یعنی از مهر ماه سال گذشته تاکنون نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۸۰
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افزایش ۶۸ درصدی بارندگی‌ها در کشور + جدول

به گزارش تابناک به نقل از فارس، طبق جدیدترین آمار بارنگی‌ها آمار وزارت نیرو از بارندگی‌ها میزان ریزش‌های جوی در سال آبی جاری، از اول مهر ماه تا ۱۵ خرداد جاری به ۲۳۲.۷ میلی‌متر رسیده است که این رقم نسبت به دراز مدت نرمال بدون تغییر مانده، اما نسبت به مشابه سال گذشته ۶۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

استان‌هایی که بیشترین افزایش بارندگی را دریافت کرده‌اند، شامل خراسان رضوی، لرستان، گلستان، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، کردستان، فارس، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کرمان، ایلام، بوشهر و هرمزگان بودند که بین ۱۰ تا ۷۱ درصد افزایش بارندگی داشتند.

بیشترین رشد بارندگی در استان هرمزگان با ۷۱ درصد بوده و بیشترین افت بارندگی مربوط به استان قم بوده است که  نسبت به دراز مدت نرمال ۳۵ درصد کاهش بارندگی را تجربه کرده است.

همچنین کمترین میزان بارش در استان یزد با ۷۰.۲ میلی‌متر ثبت شده است که گرچه نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد افزایش دارد، اما نسبت به دراز مدت نرمال ۲۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیشترین میزان بارندگی در سال آبی جاری مربوط به استان لرستان بوده است که با دریافت ۶۰۲.۶ میلیمتر بیشترین بارندگی را دریافت کرده است که نسبت به میانگین نرمال هم ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین میزان دریافت بارندگی در کهگیلویه و بویراحمد با ۶۸۵ میلی‌متر بوده است .
 
استان تهران با ۱۷۲/۹ میلیمتر بارندگی نسبت به متوسط دراز مدت ۳۳ درصد کاهش هم دارد، اما نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

استان قم با ۱۰۰ میلی‌متر بارندگی گرچه نسبت به سال گذشته دو درصد رشد دارد، اما نسبت به میانگین ۵۷ ساله ۳۵ در کاهش نشان می‌دهد.

استان یزد کمترین میزان دریافت بارندگی را تجربه کرده پس از آن استان سیستان و بلوچستان با ۷۶ میلیمتر بارندگی کم بارش‌ترین استان بوده است.

در کل کشور ۲۳۲.۷ میلی‌متر بارندگی دریافت داشته‌ایم که نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

استان‌هایی که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بارندگی داشتند، شامل سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان، کرمان، ایلام، بوشهر و هرمزگان بودند.

نگاهی به آمار بارندگی‌ها نشان می‌دهد، گرچه بارندگی کل کشور رشد خوبی داشتیم، اما در مناطق پرجمعیت مانند تهران، قم ،مرکزی، یزد، اصفهان و سمنان همچنان با کمبود بارندگی مواجه هستیم.

بنابراین شرایط به ما القا می‌کند که همه مصرف کنندگان آب اعم از خانگی صنعتی تجاری اداری باید در مصرف آب الگوی مصرف را رعایت کرده و صرفه‌جویی به خرج دهند .

آب کالای عمومی است که متعلق به همگان است و قابل باز تولید مجدد نیست صنایع باید طبق قانون آب مورد نیاز خود را از آب غیر متعارف یعنی فاضلاب تصفیه شده یا آب تصفیه شده دریا استفاده کنند.

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