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کد خبر:۱۳۷۸۰۷۵
کد خبر:۱۳۷۸۰۷۵
6073 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

شهرام همایون: ایران نه اسرائیل است و نه کویت!

شهرام همایون، فعال رسانه‌ای ضدانقلاب گفت: «ایران نه اسرائیل است و نه کویت و نه هیچ کشور دیگری؛ ایران، ایران است؛ دنیا فهمید برای گلاویز شدن با ایران، باید ملت آن را بشناسد. این ایران، همان کشوری است که زمانی تحت اشغال سه قدرت خارجی بود» اظهارات کامل همایون را می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
27
پاسخ
حرف حق اصالت و ریشه در خاک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
4
پاسخ
شهرام خوبه !؟
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
10
پاسخ
در زمان جنگ تحمیلی در دهه ۶۰ مردم شجاع ایران به رهبری حضرت امام خمینی علاوه بر صدام بعثی و شیوخ خائن عرب با آمریکا، شوروی و کشورهای اروپایی هم جنگیدند و ذره ای از خاک وطن را به متجاوزین واگذار نکردند.
سلام و درود بر دلیر مردان غیور ایرانی که با الهام از قرآن و اهل بیت در مقابل
زورگویان و ظالمان تاریخ شجاعانه ایستادند.
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