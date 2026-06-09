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شهرام همایون: ایران نه اسرائیل است و نه کویت!
شهرام همایون، فعال رسانهای ضدانقلاب گفت: «ایران نه اسرائیل است و نه کویت و نه هیچ کشور دیگری؛ ایران، ایران است؛ دنیا فهمید برای گلاویز شدن با ایران، باید ملت آن را بشناسد. این ایران، همان کشوری است که زمانی تحت اشغال سه قدرت خارجی بود» اظهارات کامل همایون را میبینید و میشنوید.
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در زمان جنگ تحمیلی در دهه ۶۰ مردم شجاع ایران به رهبری حضرت امام خمینی علاوه بر صدام بعثی و شیوخ خائن عرب با آمریکا، شوروی و کشورهای اروپایی هم جنگیدند و ذره ای از خاک وطن را به متجاوزین واگذار نکردند.
سلام و درود بر دلیر مردان غیور ایرانی که با الهام از قرآن و اهل بیت در مقابل
زورگویان و ظالمان تاریخ شجاعانه ایستادند.
سلام و درود بر دلیر مردان غیور ایرانی که با الهام از قرآن و اهل بیت در مقابل
زورگویان و ظالمان تاریخ شجاعانه ایستادند.