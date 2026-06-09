شهرام همایون: ایران نه اسرائیل است و نه کویت!

شهرام همایون، فعال رسانه‌ای ضدانقلاب گفت: «ایران نه اسرائیل است و نه کویت و نه هیچ کشور دیگری؛ ایران، ایران است؛ دنیا فهمید برای گلاویز شدن با ایران، باید ملت آن را بشناسد. این ایران، همان کشوری است که زمانی تحت اشغال سه قدرت خارجی بود» اظهارات کامل همایون را می‌بینید و می‌شنوید.