به گزارش تابناک به نقل از دیده‌بان ایران، منابع لبنانی از حملات جدید رژیم صهیونیستی به شهر صور خبر دادند.

جنگنده‌های اسرائیلی در دو نوبت منطقه الزارعه در شهر صور را بمباران کردند.

همزمان وزارت بهداشت لبنان آمار جدیدی از شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان منتشر کرد.

بر این اساس شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس گذشته تاکنون به ۳۶۶۶ و مجروحان ۱۱۳۲۱ نفر رسیده است.