شرط حماس برای آغاز اجرای مرحله دوم توافق غزه
به گزارش تابناک به نقل از فارس، سخنگوی جنبش حماس «حازم قاسم» امروز سهشنبه درباره آخرین روند مذاکرات قاهره گفت که گروههای فلسطینی حاضر در این گفتوگوها، با میانجیها به رویکردهای قابل قبولی درباره توافق آتشبس با اسرائیل دست یافتهاند. قاسم با اشاره به حل جزئی برخی از موارد اختلافی، افزود: گروههای فلسطینی با تکیه بر مسئولیت ملی خود برای پایان دادن به نسلکشی در غزه، در خصوص پیشنهادهای میانجیها، با تعامل مثبت و انعطافپذیری برخورد کردند.
حماس جمعه خبر داد که یک هیأت از این جنبش به ریاست «خلیل الحیه» وارد قاهره پایتخت مصر شد تا مذاکرات غزه را از سر بگیرد. حضور هیأت حماس در قاهره در حالی صورت میگیرد که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از تعهدات خود در مرحله نخست توافق غزه عمل نکرده است.
وی در عین حال گفت که در حال حاضر، توپ در زمین اسرائیل و [نهاد آمریکایی] «شورای صلح» است تا مشخص شود که چگونه طرح ادعایی ترامپ برای صلح در غزه، اجرایی خواهد شد. سخنگوی حماس در پایان تأکید کرد که گذار به مرحله دوم توافق آتشبس، منوط به توانایی میانجیها، کشورهای ضامن و «شورای صلح» است که بتوانند اسرائیل را به توقف نقض توافق و پذیرش این توافقات ملزم کنند.