یوتیوب رفع فیلتر میشود؟
نماینده اردکان در مجلس دوازدهم اظهار کرد: وزیر ارتباطات در کمیسیون قول دادند که فضا را به شرایط عادی برگردانند و بعد از رفع فیلتر واتساپ، رفع فیلتر یوتیوب هم در دستور کار بود.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۶۲| |
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به گزارش تابناک، مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرفوری اظهار کرد: وزیر ارتباطات در کمیسیون قول دادند که فضا را به شرایط عادی برگردانند و بعد از رفع فیلتر واتساپ، رفع فیلتر یوتیوب هم در دستور کار بود. منتظر هستیم گزارش وزیر را در یکشنبه آینده داشته باشیم که به چه نحوی پیش میرود.
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