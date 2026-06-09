نماینده اردکان در مجلس دوازدهم اظهار کرد: وزیر ارتباطات در کمیسیون قول دادند که فضا را به شرایط عادی برگردانند و بعد از رفع فیلتر واتساپ، رفع فیلتر یوتیوب هم در دستور کار بود.

به گزارش تابناک، مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرفوری اظهار کرد: وزیر ارتباطات در کمیسیون قول دادند که فضا را به شرایط عادی برگردانند و بعد از رفع فیلتر واتساپ، رفع فیلتر یوتیوب هم در دستور کار بود. منتظر هستیم گزارش وزیر را در یکشنبه آینده داشته باشیم که به چه نحوی پیش می‌رود.