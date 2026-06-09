واکنش قوه قضائیه خبر احضار سینماگران به دادسرا

خبر احضار چند سینماگر به دادسرا صحت ندارد و از ابتدای سال ۱۴۰۵ هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دی ماه به مرجع قضایی احضار نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از میزان، در پی انتشار خبری کذب در یکی از رسانه‌ها در رابطه با احضار ۴ سینماگر در رابطه با حوادث دی ماه ۱۴۰۴، پیگیری‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ هیچ سینماگری در این رابطه به مرجع قضایی احضار نشده است.