واکنش قوه قضائیه خبر احضار سینماگران به دادسرا
خبر احضار چند سینماگر به دادسرا صحت ندارد و از ابتدای سال ۱۴۰۵ هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دی ماه به مرجع قضایی احضار نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۴۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از میزان، در پی انتشار خبری کذب در یکی از رسانهها در رابطه با احضار ۴ سینماگر در رابطه با حوادث دی ماه ۱۴۰۴، پیگیریها نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ هیچ سینماگری در این رابطه به مرجع قضایی احضار نشده است.
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