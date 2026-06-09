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تعداد بازدید : 5225
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کد خبر:۱۳۷۸۰۳۷
کد خبر:۱۳۷۸۰۳۷
8962 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

تلاش یک مهاجر برای بریدن سر یک شهروند +18

​یک حمله تکان‌دهنده و غیرمعمول در ایرلند خبر ساز شده است. یک مهاجر آفریقایی مسلح به چاقوی ژاپنی به یک شهروند محلی حمله کرد، سعی کرد سر او را از تنش جدا کند و او را به شدت مجروح کرد. رهگذران سعی کردند مهاجم را متوقف کنند تا اینکه پلیس از راه رسید و او را در محل دستگیر کرد. قربانی به بیمارستان منتقل شد و در وضعیت بحرانی اما پایداری قرار دارد. تماشای این ویدیو برای اشخاص زیر 18 سال و بیماران قلبی و روحی مناسب نیست.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مهاجر آفریقایی ایرلند بریدن سر ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
2
پاسخ
چه بی بخارن ایرلندیا
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