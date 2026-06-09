تلاش یک مهاجر برای بریدن سر یک شهروند +18

​یک حمله تکان‌دهنده و غیرمعمول در ایرلند خبر ساز شده است. یک مهاجر آفریقایی مسلح به چاقوی ژاپنی به یک شهروند محلی حمله کرد، سعی کرد سر او را از تنش جدا کند و او را به شدت مجروح کرد. رهگذران سعی کردند مهاجم را متوقف کنند تا اینکه پلیس از راه رسید و او را در محل دستگیر کرد. قربانی به بیمارستان منتقل شد و در وضعیت بحرانی اما پایداری قرار دارد. تماشای این ویدیو برای اشخاص زیر 18 سال و بیماران قلبی و روحی مناسب نیست.