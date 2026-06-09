افزایش کشتههای زلزله فیلیپین و ثبت صدها پسلرزه
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، با رسیدن نیروهای امدادی به شهرها و شهرستانهای ساحلی، مقیاس ویرانی در جزیره میندانائو در حال آشکار شدن است. مقامات نگرانند آمار تلفات که تاکنون به ۴۱ کشته و ۴۸۷ زخمی رسیده است، همچنان افزایش یابد.
این زلزله که صبح دوشنبه رخ داد، باعث هشدار سونامی در اندونزی، جنوب میندانائو و سراسر سواحل اقیانوس آرام ژاپن شد و دهها هزار نفر را آواره کرد.
ساختمانها فرو ریختهاند و جادهها یا ترک خوردهاند یا در رانش زمین مدفون شدهاند. بخشهای بزرگی از جزیره هنوز برق یا تلفن ندارند.
برناردو آلخاندرو، معاون دبیر آژانس نظارت بر واکنش به بلایای طبیعی فیلیپین به رادیو محلی DZMM گفت: امیدواریم آمار تلفات بیشتر نشود اما احتمال آن را میدهیم. در حال حاضر اولویت ما، عملیات جستجو و نجات است.
او افزود طبق تخمین آنها تاکنون نزدیک به ۲۰۰۰ خانه و ۶۰۰۰ مدرسه دولتی آسیب دیدهاند.
فیلیپین به دلیل قرار گرفتن در حلقه آتش اقیانوس آرام، جایی که فعالیتهای لرزهای در آن افزایش یافته است، مرتباً شاهد زلزله و فوران آتشفشان است.
زلزله روز دوشنبه ناشی از حرکت در گودال «کوتاباتو»، در نزدیکی راس جنوبی این کشور بود.
به گزارش بیبیسی، این گودال که منبع زلزلههای عظیم است، در سال ۱۹۷۶ زلزلهای به بزرگی ۷.۹ ریشتر ایجاد کرد که باعث سونامی شد و حدود ۵۰۰۰ نفر را به کشتن داد.
زلزله روز دوشنبه باعث وحشت در ساکنان بخشهایی از میندانائو شد. دوربینهای تلفن همراه و دوربینهای مداربسته صحنههایی از فرو ریختن ساختمانها و صدای جیغ کودکان هنگام لرزش زمین را ثبت کردهاند.
وزیر بهداشت این کشور گفته است پسلرزهها که برخی از آنها بسیار قوی بودند، حتی در حالی که پزشکان در حال مداوای مجروحان بودند، ادامه یافت.
به گفته مقامات محلی، دسترسی به برخی از شهرها همچنان دشوار است.