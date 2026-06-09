تغییر نگرش بانک صادرات به تامین مالی نوین

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، با هدف ارتقای سلامت و امنیت جامعه به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت پایدار، دامنه همکاری‌های بانک صادرات ایران با شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد به سطحی جدید ارتقا یافت و آمادگی کامل برای تامین مالی هدفمند پروژه‌های توسعه‌محور مورد تاکید قرار گرفت.

قربان اسکندری، سرپرست بانک صادرات ایران، در این بازدید با اشاره به اینکه توسعه فراتر از اعداد مالی است، گفت: «معمولاً در بحث توسعه، توجه اصلی به منابع مالی است، اما نباید از نقش محوری سرمایه انسانی متخصص و خلاق غافل شد. پرورش چنین سرمایه‌ای تنها با ارتقای استانداردهای زندگی و شاخص‌های سلامت و امنیت جامعه ممکن است».

وی همکاری با شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد و مجموعه‌های وابسته به آن را نه صرفاً یک تسهیلات بانکی، بلکه گامی راهبردی در جهت افزایش رفاه عمومی و حرکت شتابان به سوی توسعه دانست و افزود: «مهم‌ترین اصل، تعریف یک استراتژی بلندمدت و ساختاری است. ما قصد داریم در چارچوب پروژه‌های توسعه‌محور، فراتر از روال‌های مرسوم، کیفیت سلامت و امنیت جامعه را به شکل معناداری ارتقا دهیم».

اسکندری بر تامین مالی هدفمند و ارائه کامل خدمات بانکی برای گسترش این همکاری‌ها تاکید کرد؛ رویکردی که نشان‌دهنده تغییر نگرش جدی بانک صادرات به تامین مالی نوین و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم اثر مثبت می‌گذارند.

در این دیدار، مهدی اقبالی‌راد نایب‌رئیس هیئت مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب و محمد کیایی مدیر امور شعب استان‌های تهران و البرز نیز بر لزوم اثرگذاری بیشتر و فراگیرتر این همکاری‌ها تاکید کردند.

سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، ضمن قدردانی از حمایت‌های بانک صادرات ایران و مرور دستاوردهای مشترک، ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها در طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای تداوم یابد.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و زیرمجموعه‌های آن، از جمله مجتمع ایمنی و سنجش آلایندگی خودرو، طی بیش از سه دهه فعالیت مستمر، نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات صنایع مختلف و افزایش سطح امنیت و سلامت جامعه ایفا کرده‌اند.

این بازدید، می‌تواند الگویی برای بانکداری مدرن باشد که در آن، تامین مالی صرفاً ابزاری برای سودآوری نیست، بلکه اهرمی برای پیشرفت اجتماعی و پایداری اقتصاد کشور به شمار می‌رود.