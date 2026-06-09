نیروهای ویژه ارتش اسرائیل عازم مرزهای لبنان شدند
پس از عملیات نفوذ حزب الله به داخل فلسطین اشغالی، منابع صهیونیستی خبر دادند ارتش این رژیم یک گروه از یگان تکاوری «شایِتِت ۱۳» را به مرزهای مشترک با لبنان اعزام کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۲۲| |
13274 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پس از عملیات نفوذ حزب الله به داخل فلسطین اشغالی، منابع صهیونیستی خبر دادند ارتش این رژیم یک گروه از یگان تکاوری «شایِتِت ۱۳» را به مرزهای مشترک با لبنان اعزام کرده است.
شایِتِت ۱۳یکی از سه یگان فوق ویژه اصلی در ارتش اسرائیل است. مأموریت این یگان، انجام برخی از «عملیاتهای نجات» و عملیاتهای موسوم به «ضدتروریستی» ارتش اسرائیل است.
این در حالی است که هنوز ارتش اسرائیل به طور قطع نمیداند چند نفر از نیروهای حزب الله از مناطق مرزی وارد فلسطین اشغالی شدهاندو عملیات جستوجو همچنان ادامه دارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟