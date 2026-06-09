رسانه‌های اسرائیلی از نفوذ نیروهای مجاهد حزب‌الله از خاک لبنان به شمال سرزمین‌های اشغالی و تیراندازی به سمت صهیونیست‌ها خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی رژیم اشغالگر گزارش داد: یک فرد مسلح توانسته است از لبنان وارد اسرائیل شود و از داخل این اراضی به سوی نیرو‌های اسرائیلی تیراندازی کند.

رادیو ارتش اشغالگر گزارش داد: این قطعاً رخدادی استثنایی است، به خصوص با توجه به اینکه نیرو‌های ما یک نوار امنیتی به عمق چندین کیلومتر را در داخل خاک لبنان حفظ کرده‌اند.

رسانه‌های عبری اعلام کردند وضعیت هشدار در شهرک‌های «مسگاو عام» و «المناره» پس از تلاش برای نفوذ از لبنان همچنان ادامه دارد.

در همین حال، رئیس شورای شهرک «مرگلیوت» روایت ارتش اسرائیل درباره شهادت نیرو‌های مقاومت در جنوب لبنان را رد و تاکید کرد که آنها موفق به عبور از مرز شده و در داخل اراضی اشغالی تیراندازی کرده‌اند.

برخی رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند که شب گذشته تلاش برای نفوذ از سوی نیرو‌های حزب‌الله به شهرک‌های صهیونیست‌نشین صورت گرفته، اما جزئیات آن منتشر نشده است. به گفته این منابع، از ساکنان شهرک‌های مسگاو عام، مرگلیوت و المناره خواسته شده به پناهگاه‌ها و اماکن امن بروند و وضعیت اضطراری همچنان برقرار است.

گزارش‌ها حاکی است ارتش اسرائیل در پی این رخداد به حالت آماده‌باش درآمده و بالگرد‌ها و پهپاد‌هایی را در امتداد مرز لبنان به پرواز درآورده است.

رسانه‌های عبری همچنین اعلام کردند نیرو‌های صهیونیستی در جست‌وجوی یک نیروی دیگر حزب‌الله در منطقه الجلیل هستند. بر اساس این گزارش‌ها، شهرک‌های واقع در الجلیل علیا پس از این حادثه بسته شده‌اند.

درگیری مسلحانه در نزدیکی کوه‌های «رامیم» در الجلیل علیا و در مجاورت مرز لبنان گزارش شده است. به گفته منابع اسرائیلی، نیروی حزب‌الله با سلاح به سوی نیرو‌های ارتش اسرائیل تیراندازی کرده است.

رسانه‌های عبری عنوان داشتند از صهیونیست‌ها خواسته شده در منازل خود بمانند؛ هم‌زمان سطح آماده‌باش افزایش یافته است.