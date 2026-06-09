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هزینه طرح ترافیک در سال جاری اعلام شد

هزینه رزرو روزانه طرح ترافیک برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر ۲۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان، برای خودروهای دارای معاینه فنی عادی ۳۴۸ هزار تومان و جریمه ورود به محدوده بدون رزرو قبلی ۵۲۲ هزار تومان است.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۱۶
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هزینه طرح ترافیک در سال جاری اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ زمان اجرای طرح ترافیک در سال جاری از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ است. روز‌های پنج‌شنبه فقط محدوده کنترل آلودگی هوا از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ فعال است. همچنین در روز‌های جمعه و تعطیلات رسمی، طرح ترافیک اجرا نمی‌شود. شهروندان برای استفاده از طرح ترافیک باید ابتدا در سامانه شهرزاد ثبت‌نام کنند. سپس با وارد کردن مشخصات خودرو، حساب شهروندی خود را شارژ کرده و روز‌های موردنظر برای تردد را رزرو کنند.

شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نرخ‌گذاری طرح ترافیک سال گذشته تصمیم گیری کرد.

بر اساس قیمت گذاری شورا، نحوه محاسبه عوارض طرح ترافیک بر اساس نوع معاینه فنی خودرو انجام می‌شود و خودرو‌های دارای معاینه فنی برتر از تخفیف برخوردار هستند. همچنین میزان عوارض به ساعت ورود و خروج و نوع محدوده (طرح ترافیک یا کنترل آلودگی هوا) بستگی دارد.

خودرو‌های دارای پلاک تهران در هر فصل ۲۰ روز سهمیه تردد رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوا دارند. این سهمیه برای خودرو‌های دارای پلاک شهرستان ۱۵ روز در هر فصل است. در صورت استفاده نشدن از این سهمیه، امکان انتقال آن به فصل‌های بعدی وجود ندارد.

مدیران شهری اعلام کردند که ساکنان محدوده طرح ترافیک نیز می‌توانند پس از ثبت مشخصات واحد مسکونی خود در دفاتر خدمات الکترونیک شهر، روزانه یک تردد رایگان قبل از ساعت ۹ صبح و پس از ساعت ۱۶ داشته باشند. همچنین تردد بین ساعات ۹ تا ۱۶ برای این افراد با ۵۰ درصد تخفیف محاسبه می‌شود.

خودرو‌های برقی از ۹۵ درصد تخفیف و خودرو‌های هیبریدی از ۹۰ درصد تخفیف در عوارض طرح ترافیک بهره‌مند هستند.

ورود به محدوده طرح ترافیک بدون رزرو قبلی مجاز نیست. هزینه رزرو روزانه طرح ترافیک برای خودرو‌های دارای معاینه فنی برتر ۲۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان و برای خودرو‌های دارای معاینه فنی عادی ۳۴۸ هزار تومان است. همچنین جریمه ورود به محدوده بدون رزرو قبلی ۵۲۲ هزار تومان خواهد بود.

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