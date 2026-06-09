بازداشت یک صهیونیست با ادعای جاسوسی برای ایران
اسرائیلیها که در یک سال اخیر با افزایش قابل توجه شمار جاسوسان صهیونیست مواجه بودهاند، این بار هم یکی دیگر از صهیونیستهای ساکن حیفا را به جرم انجام «ماموریتهای امنیتی برای عناصر اطلاعاتی ایران» بازداشت کردهاند.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رعنان اوهانا، ۴۴ ساله، نام فردی است که توسط نیروهای امنیتی اسرائیل با ادعای جاسوسی برای ایران بازداشت شده است.رژیم صهیونیستی مدعی شده که این فرد بین ماههای ژانویه تا مارس ۲۰۲۶، چندین مأموریت را برای ایران انجام داده و مبالغی را نیز دریافت کرده است. به گفته مقامات اسرائیلی، اوهانا در این مأموریتها به عکسبرداری از مناطق حساس پرداخته است.افزایش شمار جاسوسان صهیونیست، زنگ خطر را برای مسئولان اسرائیلی به صدا درآورده است. آنها بارها نسبت به این اتفاق هشدار دادهاند. با این حال، همچنان بهتناوب افرادی به جرم جاسوسی برای کشورهای خارجی به ویژه ایران دستگیر میشوند.
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