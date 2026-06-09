افتتاح خط راهآهن اردبیل به میانه توسط پزشکیان
پزشکیان: خط راهآهن اردبیل به میانه به طول ۱۷۳ کیلومتر افتتاح شد
کد خبر: ۱۳۷۸۰۰۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیسجمهور در افتتاح راهآهن و طرحهای راهسازی اردبیل اظهار داشت:
روند ساخت این پروژه عمرانی بیش از ۲۰ سال پیش آغاز شده بود؛ در حالی که تکمیل بخشهای باقیمانده آن بر اساس روال عادی باید ظرف مدت ۳ الی ۴ سال به پایان میرسید، اما به دلیل بروز بحرانها، جنگها و تحریمهای ظالمانه، سالها به طول انجامید.
با این حال، اتمام این طرح نشان داد که جمهوری اسلامی ایران حتی در سختترین شرایط بحرانی نیز در مسیر پیشرفت گام برمیدارد و با همراهی مسئولان، نمایندگان و مردم شریف بر مشکلات غلبه خواهد کرد.
با نام و یاد خدا، گرامیداشت مقام شامخ شهدا و یاد و خاطره رهبر شهید، خط راهآهن «اردبیل - میانه» به طول ۱۷۳ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) رسماً افتتاح میگردد.
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