اعزام بالگردهای رژیم صهیونیستی به مرزهای لبنان
در پی عملیات تیراندازی در مرز لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی تدابیر امنیتی گستردهای را در این منطقه به اجرا گذاشت.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۰۳| |
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به گزارش تابناک؛ منابع خبری گزارش دادند در پی عملیات تیراندازی در مرز لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی تدابیر امنیتی گستردهای را در این منطقه به اجرا گذاشت.
گفته میشود رژیم صهیونیستی اقدام به اعزام بالگردهای نظامی به مناطق مرزی با لبنان برای عملیات پشتیبانی و جستوجو کرده است.
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