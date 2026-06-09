نوجوان کاشمری فرشته نجات بیماران شد
حدیثه دلاور، نوجوان دهه نودی کاشمری، که به چند بیمار جان دوباره بخشید.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۰۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ حدیثه دلاور ۲۴ مردادماه ۱۳۹۱ در مشهد متولد و روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ بر اثر عارضهای دچار مرگ مغزی و آسمانی گشت. پس از تأیید قطعی و غیرقابل بازگشت مرگ مغزی توسط تیم متخصص پزشکی، با پیشنهاد پزشکان و رضایت خانواده، فرآیند اهدای عضو این نوجوان آغاز شد.
مراسم تشییع مرحومه «حدیثه دلاور نقابی» فرزند آزاده و جانباز ۲۵ درصد محمد دلاور نقابی، امروز (سه شنبه ۱۹ خرداد) ساعت ۳ بعد از ظهر از ابتدای بلوار شاهد به سمت آرامگاه شهید مدرس برگزار میشود.
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