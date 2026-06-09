نوجوان کاشمری فرشته نجات بیماران شد

حدیثه دلاور، نوجوان دهه نودی کاشمری، که به چند بیمار جان دوباره بخشید.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ حدیثه دلاور ۲۴ مردادماه ۱۳۹۱ در مشهد متولد و روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ بر اثر عارضه‌ای دچار مرگ مغزی و آسمانی گشت. پس از تأیید قطعی و غیرقابل بازگشت مرگ مغزی توسط تیم متخصص پزشکی، با پیشنهاد پزشکان و رضایت خانواده، فرآیند اهدای عضو این نوجوان آغاز شد.

مراسم تشییع مرحومه «حدیثه دلاور نقابی» فرزند آزاده و جانباز ۲۵ درصد محمد دلاور نقابی، امروز (سه شنبه ۱۹ خرداد) ساعت ۳ بعد از ظهر از ابتدای بلوار شاهد به سمت آرامگاه شهید مدرس برگزار می‌شود.