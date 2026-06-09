امید پاکستان به تفاهم در همین هفته
اسلامآباد در حال انجام تماسها و رایزنیهایی با همه طرفهاست تا در همین هفته به یک تفاهم دست یابد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۸۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در حالی که تحرکات دیپلماتیک در منطقه ادامه دارد، یک منبع پاکستانی در گفتوگو با شبکه العربیه مدعی شده که اسلامآباد گفتوگوها و تماسهای گستردهای را با طرفهای مختلف آغاز کرده تا زمینه دستیابی به یک تفاهم را در همین هفته فراهم کند.
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