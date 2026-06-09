امید پاکستان به تفاهم در همین هفته

اسلام‌آباد در حال انجام تماس‌ها و رایزنی‌هایی با همه طرف‌هاست تا در همین هفته به یک تفاهم دست یابد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در حالی که تحرکات دیپلماتیک در منطقه ادامه دارد، یک منبع پاکستانی در گفت‌وگو با شبکه العربیه مدعی شده که اسلام‌آباد گفت‌وگوها و تماس‌های گسترده‌ای را با طرف‌های مختلف آغاز کرده تا زمینه دستیابی به یک تفاهم را در همین هفته فراهم کند.