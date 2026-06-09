صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وزارت دفاع: دست رزمندگان اسلام را پرتوان‌تر خواهیم کرد

وزارت دفاع و پشتیبانی با صدور بیانیه‌ای در تقدیر از حماسه ۱۰۰ روزه ملت ایران تصریح کرد: وزارت دفاع این حضور کم‌نظیر را پشتوانه‌ای ارزشمند برای مجاهدت‌های فرزندان ملت در نیروهای مسلح می‌داند و بر خود فرض می‌داند که با تمام ظرفیت‌های علمی، صنعتی و دفاعی کشور، روند تولید و توسعه تجهیزات، تسلیحات و سامانه‌های مورد نیاز نیروهای مسلح را با قدرت و شتاب بیشتری دنبال کند.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۸۵
| |
1158 بازدید
وزارت دفاع: دست رزمندگان اسلام را پرتوان‌تر خواهیم کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ متن بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، از حضور آگاهانه، پرشور و مسئولانه ملت بزرگ ایران در یکصد روز گذشته صمیمانه قدردانی می‌نماید؛ حضوری که بار دیگر عمق پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت را به نمایش گذاشت و نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی همواره در صف نخست دفاع از کشور و ارزش‌های خود قرار دارد.

در شرایطی که دشمنان آمریکایی و صهیونیستی با توسل به جنگ، ترور، فشار و عملیات روانی درصدد تضعیف اراده ملت ایران بودند، حضور مستمر مردم در صحنه، تمامی محاسبات آنان را برهم زد و ثابت کرد که سرمایه اصلی جمهوری اسلامی ایران، اعتماد، بصیرت و ایستادگی ملت بزرگ ایران است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، این حضور کم‌نظیر را پشتوانه‌ای ارزشمند برای مجاهدت‌های فرزندان ملت در نیرو‌های مسلح می‌داند و بر خود فرض می‌داند که با تمام ظرفیت‌های علمی، صنعتی و دفاعی کشور، روند تولید و توسعه تجهیزات، تسلیحات و سامانه‌های مورد نیاز نیرو‌های مسلح را با قدرت و شتاب بیشتری دنبال کند تا دستان رزمندگان اسلام در دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور همواره پرتوان و مقتدر باشد.

بی‌تردید، همان‌گونه که ملت ایران در این یکصد روز با حضور مسئولانه خود دشمن را مأیوس ساخت، فرزندان این ملت در وزارت دفاع نیز در کنار نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، مسیر ارتقای توان بازدارندگی و تقویت قدرت دفاعی کشور را با جدیت ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد دشمنان کوچک‌ترین خللی در امنیت و اقتدار ایران اسلامی ایجاد کنند.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت دفاع نیروهای مسلح تمامیت ارضی فرمانده ارتش حماسه
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لهستان فرودگاهش را به روی زلنسکی بست
فوری: ایران عملیات علیه اسراییل را متوقف کرد
تردد کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ ممنوع شد
قرارگاه خاتم‌الانبیا:دشمن چاره ای جز تسلیم ندارد
عملیات موفقیت‌آمیز نیروهای مسلح علیه اهداف اسراییل
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mTZ
tabnak.ir/005mTZ