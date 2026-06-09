اسرائیل ۲ فرمانده جهاد اسلامی را ترور کرد
ارتش اسرائیل مدعی شد دو فرمانده ارشد وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین را در حملهای هوایی در جنوب غزه هدف قرار داده و عملیات موفقیت آمیز بوده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۸۳| |
1893 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ارتش اسرائیل مدعی شد دو فرمانده ارشد وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین را در حملهای هوایی در جنوب غزه هدف قرار داده و عملیات موفقیت آمیز بوده است.
در این حمله «ایاد محمد عبدالعزیز نفل»، از فرماندهان نیروهای نخبه جهاد اسلامی، و «احمد معروف»، رئیس یک هسته عملیاتی مسئول اجرای حملات راکتی علیه اسرائیل، به شهادت رسیدند.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟