واکنش ایران به اقدام خصمانه آمریکا در شورای حکام
نمایندگی ایران در وین در اقدام خصمانه آمریکا در شورای حکام نوشت: مسخره است که ایالات متحده متجاوز پیشنویس قطعنامهای را در مورد فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران به شورای حکام ارائه دهد.
آنها برای مشکلاتی که خودشان ایجاد کردهاند اشک تمساح میریزند و «عدم همکاری» را به جایی نسبت میدهند که تجاوزشان اجرای پادمانها را در به اصطلاح «تأسیسات نابود شده»، از نظر مادی، منطقی و قانونی غیرممکن کرده است!
تجاوز و تهدیدهای مداومی که باعث شرایط استثنایی فعلی شده، متوقف نشده است. در واقع، اخیراً در ۷ ژوئن ۲۰۲۶ - همان روزی که پیشنویس قطعنامه به طور غیررسمی در وین توزیع شد - رئیس جمهور ایالات متحده علناً تهدید کرد که دوباره به سایتهای هستهای ایران حمله خواهد کرد.
ایالات متحده التماس میکند که شورای حکام یک قطعنامه تحریکآمیز غیرضروری از جمله برای تأیید دامنه تخریب ناشی از تجاوز خود تصویب کند.
این به نظر میرسد الگویی برای توجیه تجاوز دیگری باشد، مانند ژوئن و نوامبر ۲۰۲۵.