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واکنش ایران به اقدام خصمانه آمریکا در شورای حکام

مسخره است که ایالات متحده متجاوز پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به شورای حکام ارائه دهد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۸۰
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2358 بازدید
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۵

واکنش ایران به اقدام خصمانه آمریکا در شورای حکام

 

نمایندگی ایران در وین در اقدام خصمانه آمریکا در شورای حکام نوشت: مسخره است که ایالات متحده متجاوز پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به شورای حکام ارائه دهد.

آن‌ها برای مشکلاتی که خودشان ایجاد کرده‌اند اشک تمساح می‌ریزند و «عدم همکاری» را به جایی نسبت می‌دهند که تجاوزشان اجرای پادمان‌ها را در به اصطلاح «تأسیسات نابود شده»، از نظر مادی، منطقی و قانونی غیرممکن کرده است!

تجاوز و تهدید‌های مداومی که باعث شرایط استثنایی فعلی شده، متوقف نشده است. در واقع، اخیراً در ۷ ژوئن ۲۰۲۶ - همان روزی که پیش‌نویس قطعنامه به طور غیررسمی در وین توزیع شد - رئیس جمهور ایالات متحده علناً تهدید کرد که دوباره به سایت‌های هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد.

ایالات متحده التماس می‌کند که شورای حکام یک قطعنامه تحریک‌آمیز غیرضروری از جمله برای تأیید دامنه تخریب ناشی از تجاوز خود تصویب کند.

این به نظر می‌رسد الگویی برای توجیه تجاوز دیگری باشد، مانند ژوئن و نوامبر ۲۰۲۵.

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شورای حکام ایالات متحده آمریکا پیش نویس قطعنامه سایت‌های هسته‌ای
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اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
2
14
پاسخ
مجبور نیستیم عضو آژانس باشیم وقتی دیگران مانند کره شمالی و حتی بدتر با ما رفتار می کنند.
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
6
6
پاسخ
ایران دیگرقادربه صادرات نفت نیست
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
6
5
پاسخ
ایران دیگرقادربه صادرات نفت نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
8
پاسخ
هنوز هم دنبال توافق هستید؟اره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
2
13
پاسخ
ایران بایستی اعلام کند در صورت تصویب قطعنامه علیه ایران از NPT خارج خواهد شد. مسئولین محترم!!! زمان خارج شدن از آزانس هست. تعلل دیگه بسه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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