خودروسازان بدقول در راه ممنوعیت فروش
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: طبق فرمول سازمان حمایت، بر اساس نسبت تعداد خودروهای پیش فروش معوق، مدت زمان تاخیر در تحویل و حجم تولیدات شرکت یک عدد تعیین میشود که مبنای مجوز فروشهای جدید است و ممکن است برای شرکتها مختلف این عددمتفاوت باشد.
وی در مصاحبه با سیما گفت: خودروسازانی که در تحویل خودروها تعهدات معوق دارند و ایفای تعهد نکرده باشند و عدد آنها براساس فرمول غیرمجاز تعیین شود، اجازه فروش جدید ندارند.
معاون وزیر صمت افزود: براساس رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، قراداد حقوقی بین فروشنده و خریدار در مراجع قضایی پیگیری میشود، اما سازمان حمایت و وزارت صمت هم به تاخیرهای طولانی براساس فرمول ورود میکنند.
وی اضافه کرد: ما به شرکتهایی که بد عهدی دارند مجوز فروش جدید نمیدهیم، وزارت صمت هم خدمات ارزی و گمرکی آنها را مسدود میکن، همچنین اجازه افزایش قیمت هم نخواهند داشت.