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خودروسازان بدقول در راه ممنوعیت فروش

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: خودروسازانی که بر اساس فرمول سازمان حمایت دارای تعهدات معوق بیش از حد مجاز هستند، اجازه فروش جدید نخواهند داشت.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۷۹
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خودروسازان بدقول در راه ممنوعیت فروش

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: طبق فرمول سازمان حمایت، بر اساس نسبت تعداد خودرو‌های پیش فروش معوق، مدت زمان تاخیر در تحویل و حجم تولیدات شرکت یک عدد تعیین می‌شود که مبنای مجوز فروش‌های جدید است و ممکن است برای شرکت‌ها مختلف این عددمتفاوت باشد.

وی در مصاحبه با سیما گفت: خودروسازانی که در تحویل خودرو‌ها تعهدات معوق دارند و ایفای تعهد نکرده باشند و عدد آنها براساس فرمول غیرمجاز تعیین شود، اجازه فروش جدید ندارند.

معاون وزیر صمت افزود: براساس رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، قراداد حقوقی بین فروشنده و خریدار در مراجع قضایی پیگیری می‌شود، اما سازمان حمایت و وزارت صمت هم به تاخیر‌های طولانی براساس فرمول ورود می‌کنند.

وی اضافه کرد: ما به شرکت‌هایی که بد عهدی دارند مجوز فروش جدید نمی‌دهیم، وزارت صمت هم خدمات ارزی و گمرکی آنها را مسدود می‌کن، همچنین اجازه افزایش قیمت هم نخواهند داشت.

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برچسب ها
خودروسازی ممنوعیت فروش غیرمجاز خدمات ارزی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
12
پاسخ
تعهدات معوق بیش از حد مجاز ،این جمله خودش هزار تا داستان داره .
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
17
پاسخ
مگرخودروساز خوش قول هم داریم؟ یک بقالی تخلفی بکند باهاش برخوردمیشود آنوقت این به اصطلاح خودروسازان باهزاران تریلیون تومان فروش سالانه سرخود رها شده اند که با سواستفاده ازبازارانحصاری شده خودرو هرجور دلشان میخواهد مردم رابدوشند.
ثبت نامی کویییک 1403 که هنوز تحویل نگرفته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
8
پاسخ
اینا هم از اون حرفها زدندفغلا دو خودرو ساز نور چشمی بر خر مراد سوارند و ملت مستاصل به دنبالشان در حال دویدن هستن. جای شکر ش باقی است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان شما بخوانید تولید کنندگان اشاراتی فرمودند.
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