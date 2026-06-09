خودروسازان بدقول در راه ممنوعیت فروش

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: خودروسازانی که بر اساس فرمول سازمان حمایت دارای تعهدات معوق بیش از حد مجاز هستند، اجازه فروش جدید نخواهند داشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: طبق فرمول سازمان حمایت، بر اساس نسبت تعداد خودرو‌های پیش فروش معوق، مدت زمان تاخیر در تحویل و حجم تولیدات شرکت یک عدد تعیین می‌شود که مبنای مجوز فروش‌های جدید است و ممکن است برای شرکت‌ها مختلف این عددمتفاوت باشد.

وی در مصاحبه با سیما گفت: خودروسازانی که در تحویل خودرو‌ها تعهدات معوق دارند و ایفای تعهد نکرده باشند و عدد آنها براساس فرمول غیرمجاز تعیین شود، اجازه فروش جدید ندارند.

معاون وزیر صمت افزود: براساس رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، قراداد حقوقی بین فروشنده و خریدار در مراجع قضایی پیگیری می‌شود، اما سازمان حمایت و وزارت صمت هم به تاخیر‌های طولانی براساس فرمول ورود می‌کنند.

وی اضافه کرد: ما به شرکت‌هایی که بد عهدی دارند مجوز فروش جدید نمی‌دهیم، وزارت صمت هم خدمات ارزی و گمرکی آنها را مسدود می‌کن، همچنین اجازه افزایش قیمت هم نخواهند داشت.