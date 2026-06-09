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بورس دوباره سبزپوش شد

بورس تهران در چهارمین روز معاملاتی هفته با شتاب معناداری بعد از یک روز وقفه از سر گرفت؛ به طوری که شاخص کل بورس بیش از ۱۱۴ هزار واحد رشد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۷۵
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بورس دوباره سبزپوش شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بازار سرمایه بعد از بازگشایی مجدد در اواخر اردیبهشت روندی مثبتی را آغاز کرد که این روند در روز گذشته دچار وقفه شد، اما امروز یکبار دیگر بازار سهام تقریبا یکدست سبزپوش شد.

شاخص کل بورس تهران امروز (۱۹ خرداد) ۱۱۴ هزار و ۸۶۳ واحد رشد کرد و شاخص به عدد چهار میلیون و ۵۴۰ هزار واحدی رسید.

تعداد معاملات امروز نیز عدد ۴۴۳ هزار و ۳۷۸ فقره را ثبت کرد و ارزش معاملات با رشد معنادار به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید.

فرابورس نیز مانند بورس با یک روند رو به رشد همراه شد و شاخص کل ۸۵۹ واحد رشد کرد تا عدد شاخص کل به ۳۴ هزار و ۶۲۳ واحد برسد. تعداد معاملات فرابورس ایران در بازار روز سه شنبه عدد ۱۹۵ هزا رو ۲۰۲ واحد را ثبت کرد.

گفتنی است؛ کوردشکنی ارزش معاملات و حجم بالای دادوستد‌ها در روز‌های اخیر نشان می‌دهد نقدینگی همچنان در بازار حضور دارد. اکنون مسیر کوتاه‌مدت بورس بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و میزان کنترل ریسک‌های بیرونی گره خورده است؛ موضوعی که می‌تواند تعیین‌کننده بازگشت بازار به مسیر صعودی یا ورود به فاز اصلاحی جدید باشد.

همچنین لازم به ذکر است؛ صعود بازار سهام طی روز‌های اخیر در شرایطی رخ داد که سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف مدیریت انتظارات، جلوگیری از هیجان منفی و کنترل مستقیم فشار فروش، بسته‌ای نسبتاً جامع از اقدامات حمایتی و تنظیمی را اعلام کرده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
1
پاسخ
گفتیم نخرید باختید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
2
پاسخ
با توجه به رشد میلیاردی تمام بازارها تنها جامونده برای سرمایه گذاری همینه 20سال از رشد باز مونده میخواد جبران کنه
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