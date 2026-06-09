تذکر پلاکاردی به دولت و قوه قضائیه در تجمعات

به گزارش تابناک؛ تصویری از یک پلاکارد با موضوع «فساد اقتصادی، ریشه‌یابی و مبارزه با آن» در تذکر به دولت و قوه قضائیه در تجمع شبانه منتشر شده است که در ادامه می‌بینید.