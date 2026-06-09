تذکر پلاکاردی به دولت و قوه قضائیه در تجمعات
تصویری از یک پلاکارد با موضوع «فساد اقتصادی، ریشهیابی و مبارزه با آن» در تذکر به دولت و قوه قضائیه در تجمع شبانه منتشر شده است که در ادامه میبینید.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۷۳| |
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به گزارش تابناک؛ تصویری از یک پلاکارد با موضوع «فساد اقتصادی، ریشهیابی و مبارزه با آن» در تذکر به دولت و قوه قضائیه در تجمع شبانه منتشر شده است که در ادامه میبینید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۴
این پلاکارد عالی بود کاش مردم خواهان مبارزه با فساد و رانت بشوند شاید دولت و قوه قضائیه کاری بکنند دیه همه میدونن فساد و رانت مملکت را نابود کرد
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