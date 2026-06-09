به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کمیته ارشد تحقیقاتی روسیه اعلام کرد که در نتیجه انفجار امروز راننده یک خودروی بی.‌ام. دابلیو، جراحات متعددی برداشته و در محل انفجار که حدود ساعت ۵:۳۰ صبح به وقت محلی رخ داد، جان خود را از دست داده است.

طبق گزارش‌ها، فرد کشته شده از افسران ارشد روسیه بوده است که مواد منفجره زیر ماشین او کار گذاشته شده بود.

به نوشته روزنامه مسکو تایمز، مقامات نظامی روسیه هویت فرد کشته شده را فاش نکردند، اما بر اساس گزارش‌ها یکی از مقام‌های عالی رتبه ارتش این کشور کشته شده است.

همچنین فیلم دوربین‌های امنیتی منتشر شده، نشان می‌دهد که خودرو از صندوق عقب و صندلی‌های عقب شعله‌ور شده و سپس به یک وسیله نقلیه پارک شده برخورد کرده است.

% buffered

۰۰:۰۰

-۰۰:۰۶

Download

کانال تلگرامی Mash نیز گزارش کرد، رهگذران برای بیرون کشیدن راننده از لاشه در حال سوختن هجوم آوردند، اما او اندکی پس از آن درگذشت.

محل انفجار سه‌شنبه با جایی که «یاروسلاو موسکالیک» معاون رئیس اداره اصلی عملیات ستاد کل ارتش روسیه سال گذشته در یک بمب‌گذاری در خودرو کشته شد، فاصله چندانی ندارد.

دفتر دادستانی منطقه مسکو اعلام کرد که بر تحقیقات جنایی در مورد این انفجار نظارت دارد. هیچ مظنون یا انگیزه‌ای معرفی نشده است.

این بمب‌گذاری در پی یک رشته توطئه‌های ترور در داخل روسیه که مقامات نظامی و فراریان اوکراینی را از زمان جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ هدف قرار داده است، رخ داده است.