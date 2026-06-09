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کد خبر:۱۳۷۷۹۷۰
کد خبر:۱۳۷۷۹۷۰
2521 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

ونس: چه اسرائیل دوست داشته باشد چه نداشته باشد، نفع آمریکا در توافق با ایران است

جی دی ونس معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «اسرائیلی‌ها و ایالات متحده منافع مشترک زیادی دارند، اما ما همچنین موقعیت‌هایی داریم که منافعمان متفاوت است. اگرچه اسرائیل اهداف خودش را دارد، هدف اصلی ایالات متحده این بوده که مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای نرسد. ما فضای لازم را ایجاد کرده‌ایم که در آن می‌توانیم به توافقی بلندمدت برای مسئله هسته‌ای ایران دست یابیم.» اظهارات ونس را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر جی دی ونس ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا اسرائیل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
10
پاسخ
جون عمت شماها نوکر اسرائیل هستید بس
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