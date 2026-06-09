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ونس: چه اسرائیل دوست داشته باشد چه نداشته باشد، نفع آمریکا در توافق با ایران است
جی دی ونس معاون اول رئیسجمهور آمریکا گفت: «اسرائیلیها و ایالات متحده منافع مشترک زیادی دارند، اما ما همچنین موقعیتهایی داریم که منافعمان متفاوت است. اگرچه اسرائیل اهداف خودش را دارد، هدف اصلی ایالات متحده این بوده که مطمئن شود ایران به سلاح هستهای نرسد. ما فضای لازم را ایجاد کردهایم که در آن میتوانیم به توافقی بلندمدت برای مسئله هستهای ایران دست یابیم.» اظهارات ونس را میبینید و میشنوید.
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