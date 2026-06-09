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روایت تکذیب شده از وضعیت رهبر انقلاب

عبدالله گنجی روایت یکی از اعضای مجلس خبرگان درباره وضعیت سلامت رهبر انقلاب را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۶۶
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4467 بازدید
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روایت تکذیب شده از وضعیت رهبر انقلاب

 

به گزارش تابناک؛ عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای؛ درباره روایت های مختلف از وضعیت سلامت رهبر انقلاب در صفحه شخصی خود نوشت: در خبر‌ها آمده بود که یکی از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری در سیرجان گفته، جراحت رهبر معظم انقلاب (بمباران ٩ اسفند) در حد قطع پا بود که با درایت پزشکان مشکل مرتفع شده است.

با پزشکان معالج شخصاً صحبت کردم. هم تکذیب کردند، هم از عنوان‌شدن این خبر غیرواقعی تعجب کردند!

گفتند اگر صلاح بود از قول ما به مردم بگویید از اول هیچ مشکل اساسی وجود نداشت و ندارد.

ضمناً رفتن رهبر معظم به بیمارستان گاندی بعد از مجروحیت و بمباران بیمارستان به این دلیل را نیز غیرواقعی دانستند (این موضوع در تریبون‌های شبانه عنوان شده بود)

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عبدالله گنجی وضعیت سلامت رهبر انقلاب پزشکان مجروحیت بمباران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
18
پاسخ
این افراد می خواهند بگویند ما به رهبری نزدیکیم و در این لفافه حرفهای خود را بزنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
11
پاسخ
آقای عبداله گنجی شما چه کاره هستید که با پزشک معالج مقام معظم رهبری ارتباط دارید که از سوی ایشان نقل قول می کنید. معظم له اگر صلاح می دانستند خودشان دستور می دانند پزشکان ایشان وضعیت را مستقیما به مردم بگویند.
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