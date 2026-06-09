هشدار نسبت به وزش باد شدید در تهران

به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زردرنگ آورده است: از چهارشنبه تا جمعه (۲۰ تا ۲۲ خرداد) در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید، در مناطق جنوبی غربی، مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش نسبتا شدید تا شدید و در مناطق شمالی استان تهران در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا، امکان انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار به‌ویژه در نوار جنوبی و غربی گاهی افزایش ابر و بارش پراکنده و در پاره‌ای نقاط با احتمال رگبار و رعد و برق به‌ویژه چهارشنبه تا پنجشنبه در دامنه‌ها و ارتفاعات شمالی رخ خواهد داد.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی و احتیاط در تردد در نواحی کوهستانی توصیه می‌شود.

هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران از امروز تا روز جمعه (۱۹ تا ۲۲ خرداد) روند افزایش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۰ خرداد) کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه (۲۱ خرداد) کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد شدید و گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.