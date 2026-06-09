پروازهای فرودگاه امام به حالت عادی بازگشت
به گزارش تابناک؛ اهورا محمدی در تشریح آخرین وضعیت پروازی در کشور گفت: با صدور اطلاعیه هوانوردی توسط سازمان هواپیمایی کشور در شب گذشته پروازها در فرودگاه امام (ره) به حالت عادی بازگشت و طبق برنامه انجام میشود.
وی افزود: درحال حاضر بالغ بر ۲۷ مقصد پروازی از این فرودگاه داریم که بیشترین پروازها به مقاصد استانبول، مسقط، نجف، شانگهای، گوانگژو، بغداد و پکن است.
مدیر روابط عمومی فرودگاه امام خمینی (ره) تصریح کرد: ماهان، ایرانایر، ایران ایرتور، معراج، کاسپین، وارش، سپهران و آوا ایر نیز از جمله شرکتهایی هواپیمایی داخلی هستند که این پروازها را انجام میدهند.
وی در ادامه گفت: از شب گدشته نیز پروازهای حج به فرودگاه امام (ره) از سرگرفته شده است و هیچ مشکلی برای پذیرش مسافران وجود ندارد.
محمدی در پایان اظهار کرد: از مسافران درخواست میکنیم پیش از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازها به سایت فرودگاه امام (ره) مراجعه یا با شماره ۰۹۶۳۳۰ تماس حاصل کنند.