بیانیه حزبالله در پی حمله موشکی ایران به اسراییل
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حزبالله لبنان در بیانیهای اعلام کرد: پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی در دفاع از مردم لبنان، پیامی حاکی از تعهد اخلاقی، سیاسی و میدانی جمهوری اسلامی نسبت به لبنان است. این اتفاق زمانی افتاد که این دشمن، با حمایت کامل دولت آمریکا جنایات خود علیه لبنان را افزایش داد و ضاحیه بیروت را هدف قرار داد.
در این بیانیه آمده است: این بخشی از نقض مداوم توافق آتشبس است و بیتوجهی این رژیم به همه توافقات بینالمللی را نشان میدهد. بنابراین، پاسخ ایران تأکید بر این است که مصلحت منطقه و کشورهای آن در این است که تمام تلاش خود را برای حفظ توافقات و پایبندی دشمن صهیونیستی به آن به کار گیرند. این پیامی است که ایران میخواست به روشنی و با قاطعیت به همه کسانی که دغدغه حمایت از ثبات در منطقه ما را دارند، برساند. این همزمان با حمایت قابل تقدیر جنبش انصارالله در یمن در چارچوب اقدام مشترک برای باز داشتن رژیم صهیونیستی و تفهیم این موضوع به دولت آمریکا بود که حمایتش از تجاوز اسرائیل تمام توافقاتی را که به دنبال آن است، تضعیف میکند. این مسئله در سایه اصرار جمهوری اسلامی ایران بر گنجاندن آتشبس فراگیر در تمام جبههها، به ویژه در لبنان در هر توافقی است.
طبق گزارش المیادین، در بیانیه مقاومت لبنان آمده است: این حمایت ایران از حقوق مشروع ما و تحمل هزینههای مادی و سیاسی آن، بار دیگر نشان میدهد که ایران بر اساس اصول و ارزشهای انسانی خود و بر اساس عمق روابط تاریخی بین مردم لبنان و ایران، طرفی است که از لبنان حمایت میکند و نه برعکس. ایران همواره خیر و صلاح کشور ما را خواسته و در حمایت از مقاومت آن برای آزادسازی سرزمینش و بازسازی آن مشارکت داشته است. موضع شرافتمندانه ایران در کنار لبنان شایسته تشکر از سوی مقامات لبنانی است نه انکار و توهینهای عمدی در راستای دیکتههای خارجی. اتهامات دروغین برخی از مقامات علیه نقش شرافتمندانه ایران کاملا رد میشود زیرا خلاف حقیقت و خلاف منافع لبنان است. حمله ناعادلانه به ایران، از جمله صدور بیانیه مشترک با دشمن و دولت آمریکا علیه تهران، خارج از تمام قوانین روابط دیپلماتیک است و تنها به نفع دشمن صهیونیستی است.
در این بیانیه آمده است: ما از مقامات لبنان میخواهیم که از فرصت استفاده کرده و روابط رسمی خود با جمهوری اسلامی را به گونهای اصلاح کنند که منافع هر دو کشور را تأمین کند و از این حمایت ایران برای دستیابی به اهداف ملی خود به ویژه با توجه به شکلگیری اتحاد منطقهای جدید ناشی از مذاکرات اسلامآباد بهره ببرند. بدین ترتیب، دولت لبنان از طریق مذاکرات غیرمستقیم با دشمن و عوامل قدرتی که توسط مقاومت، پایداری و ثبات موضع مردمی و تفاهمات داخلی شکل گرفته است، قادر خواهد بود خواستههای مردم ما را برای آزادسازی سرزمینشان، بازگشت آوارگان، بازسازی و حفظ حاکمیت ملی محقق کند.
در پایان این بیانیه آمده است: ما در حزبالله به نمایندگی از مردم خود، خانوادههای شهدایمان، آوارگان و به نمایندگی از هر انسان آزاده و شریفی در میهنمان، از این وفاداری ایران بسیار قدردانی میکنیم و شجاعت این موضع والای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، رئیس جمهور، دولت، مجلس، ارتش، سپاه پاسداران و فرزندان ملت ایران را به خاطر حمایت چشمگیرشان از حقوق مشروع و آرمان ملیمان، ارج مینهیم؛ حقوقی که ما از طریق مقاومت قهرمانانه خود تا زمان دستیابی به آنها، به دفاع ادامه خواهیم داد تا مردم ما بتوانند در سرزمین خود با غرور، عزت و آزادی زندگی کنند.