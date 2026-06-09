رئیس شورای شهر تهران گفت: میزان افزایش نرخ‌ بلیت‌ها ۲۵ درصد تعیین شده تا ضمن ایجاد هماهنگی بیشتر، فشار مضاعفی به شهروندان وارد نشود. این در حالی است که حقوق برخی کارکنان تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش تابناک؛ مهدی چمران امروز سه‌شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه تداوم رایگان بودن مترو و اتوبوس‌های تندرو تا پایان دهه اول محرم، اظهار کرد: با توجه به احتمال بروز شرایط خاص در تهران و ضرورت توجه بیشتر به حوزه حمل‌ونقل عمومی، دولت درخواست تمدید رایگان بودن خدمات مترو و اتوبوس را مطرح کرد و به همین دلیل ارائه لایحه با قید دو فوریت امروز در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این لایحه با اصلاحاتی به تصویب رسید و مقرر شد کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر منابع جایگزین درآمد‌های از دست‌رفته مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی در این مدت را بررسی و به شورا اعلام کند تا پس از تصویب، شهرداری نسبت به تأمین آن اقدام کند.

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده، بلیت حمل و نقل عمومی بر اساس نرخ‌های مصوب دریافت خواهد شد، گفت: طرح دائمی شدن رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی از دستور کار شورا خارج شده است. آنچه اجرا می‌شود همان مصوبه سال گذشته درباره تخفیف‌های پیش‌بینی‌شده برای گروه‌های هدف است و تخفیف جدیدی در نظر گرفته نشده است.

چمران درباره نرخ بلیت نیز اظهار کرد: میزان افزایش نرخ‌ها ۲۵ درصد تعیین شده تا ضمن ایجاد هماهنگی بیشتر، فشار مضاعفی به شهروندان وارد نشود. این در حالی است که حقوق برخی کارکنان تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین از تصویب دو فوریت لایحه دیگری درباره بدهی‌های مرتبط با ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: موضوع مورد بررسی مربوط به نرخ بهره این بدهی‌ها بود. در مصوبات قبلی بهره حذف شده بود، اما در خصوص پرونده‌های ماده ۱۰۰ این موضوع مجدداً مطرح و اصلاح شد.

چمران با اشاره به بررسی گزارش‌های حسابرسی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: مقرر شد مطالبات نکول شده مناطق مورد بررسی قرار گیرد و درباره آن تصمیم‌گیری شود. در همین راستا به کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد خواهیم داد طرحی برای تعیین تکلیف این مطالبات ارائه کند. همچنین ثبت اطلاعات املاک در سامانه جامع املاک نیز باید به صورت کامل انجام شود.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره امکان استفاده از تونل‌ها به عنوان پناهگاه گفت: میزان ایمنی تونل‌ها به عمق آنها بستگی دارد و از سوی دیگر نوع و قدرت اصابت‌ها نیز در این زمینه مؤثر است. به طور کلی تونل‌ها نسبت به فضا‌های عادی از امنیت بیشتری برخوردارند، اما سطح ایمنی آنها در نقاط مختلف تهران یکسان نیست.