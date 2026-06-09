سوت
خواهران بدخیم؛ واکنش به درگیری منصوریانها
واکنش رسانهها به درگیری اخیر الهه منصوریان و شهربانو منصوریان در فدراسیون ووشو را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:سوت الهه منصوریان شهربانو منصوریان ویدیو درگیری فدراسیون ووشو
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غلط زیادی . عبارت خواهران بدخیم حکم توهین دارد و باید در جلوی چشم مردم شلاق بخورند . خوب یا بد آدما به خودشون ربط داره . باید دید دستگاه قضایی نویسنده را گوشمالی خواهد داد ؟ عکس سه تا خواهر با تیتر ... واقعا میدان را بدون گزمه دیده اند که ...
تیتر بجایی است ، البته بهتر بود ، در توضیح می نوشتند به جز خواهر کوچیکه
شنیدن کی بود مانند دیدن؟
نادیده قضاوت نکنیم. شاید حق با این خواهران باشد که برای حذف اینها هدفمند برنامه ریزی شده است. در دنیا بزرگترین و قدرتمندترین نیروی مخصوص انسانها نیروی (حس) حسادت است، مخصوصاً در ایران.
من که به این راحتی مقصر بودن خواهران منصوریان را باور نمی کنم.
نادیده قضاوت نکنیم. شاید حق با این خواهران باشد که برای حذف اینها هدفمند برنامه ریزی شده است. در دنیا بزرگترین و قدرتمندترین نیروی مخصوص انسانها نیروی (حس) حسادت است، مخصوصاً در ایران.
من که به این راحتی مقصر بودن خواهران منصوریان را باور نمی کنم.