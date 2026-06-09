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کد خبر:۱۳۷۷۹۵۸
کد خبر:۱۳۷۷۹۵۸
5237 بازدید
نظرات: ۷
سوت

خواهران بدخیم؛ واکنش به درگیری منصوریان‌ها

واکنش رسانه‌ها به درگیری اخیر الهه منصوریان و شهربانو منصوریان در فدراسیون ووشو را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت الهه منصوریان شهربانو منصوریان ویدیو درگیری فدراسیون ووشو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
19
10
پاسخ
انگ نزنید. مشکل را بشنوید و حل کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
26
18
پاسخ
غلط زیادی . عبارت خواهران بدخیم حکم توهین دارد و باید در جلوی چشم مردم شلاق بخورند . خوب یا بد آدما به خودشون ربط داره .‌ باید دید دستگاه قضایی نویسنده را گوشمالی خواهد داد ؟ عکس سه تا خواهر با تیتر ... واقعا میدان را بدون گزمه دیده اند که ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
7
16
پاسخ
تیتر بجایی است ، البته بهتر بود ، در توضیح می نوشتند به جز خواهر کوچیکه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
17
8
پاسخ
شنیدن کی بود مانند دیدن؟
نادیده قضاوت نکنیم. شاید حق با این خواهران باشد که برای حذف اینها هدفمند برنامه ریزی شده است. در دنیا بزرگترین و قدرتمندترین نیروی مخصوص انسانها نیروی (حس) حسادت است، مخصوصاً در ایران.
من که به این راحتی مقصر بودن خواهران منصوریان را باور نمی کنم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
6
28
پاسخ
خواهران لات و لوت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
9
پاسخ
فدراسیون ووشو را باید کوبید و از نو ساخت.
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
5
پاسخ
بایدیررسی شودچنانچه مسئولی درمسئولیت خودکوتاهی کرده باشد؛ بایدبرکنارکنند.
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